تفاصيل إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأعيرة النارية بسوهاج

أصيب 4 أشخاص بمحافظة سوهاج، في مشاجرات على أرض زراعية وأخرى عائلية؛ إذ تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد ورود بلاغ لمركز جرجا من مستشفى جرجا العام، بوصول كل من: «عصمت. م. ا. م»، 38 عاما، مدرس، مصابا بـ«رش خرطوش بالساقين»، وشقيقه «جابر. م. ا. م»،31 عاما، عامل، مصابا بـ«برش خرطوش بالذراع الأيمن».

خلاف على مسقى مائي

وجرى تحويل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي لإسعافهما، وبسؤالهما أفادا باتهام المدعو «محمد. ع. ا. م»، 29 عاما، عامل، بالاعتداء عليهما، وإطلاق أعيرة من سلاح خرطوش كان بحوزته، وإحداث إصابتهما، بسبب خلاف على مسقى مائي بأرضهما الزراعية.

وتم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم، وهو فرد خرطوش محلي الصنع، وعدد «1» طلقة من العيار ذاته، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، واتهم المصابين بالتعدي عليه بالضرب، وإحداث إصابته «جرح رضي بالقدم اليمني»، للسبب ذاته، وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة شاب بمشاجرة عائلية

في سياق آخر، وصل لمستشفى طما المركزي، بلاغا بوصول المدعو «عبدالمؤمن. ا. ج. م»، 23 عاما، عامل، يقيم بدائرة المركز، مصابًا بـ«إاشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وجروح متهتكه بفروة الرأس»، وجرى تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي..

وأفاد والده المدعو «إبراهيم. ج. م. ا»، 50 عاما، عامل، يقيم بالناحية ذاتها، بأن نجله يعاني من حالة صرع مصحوبة بهياج، وحاول التعدي على والدته وشقيقته، في أثناء منعه من قبل نجله الثاني «أحمد إبراهيم جمال»، 22 عاما، والسيطرة عليه، حدثت إصابته، وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جهته، أوضح مصطفى وحيد، المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عقوبة الضرب الحبس 6 أشهر تصل إلى 10 سنوات، في حالة حدوث عاهة مستديمة.