سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022

تختلف أسعار العملات بشكل يومي في البنوك المختلفة، ومن ضمن ما يهتم به الناس ويبحثون عنه سعر الريال السعودي.

وفيما يلي، نرصد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، في مختلف البنوك المصرية، وفق المواقع الرسمية الإلكترونية لها، كما يلي:

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم، نحو 6.41 جنيه للشراء، ووصل سعر البيع إلى 6.44 جنيه.

سعر الريال في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي، 6.38 جنيه للشراء، و6.41 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك الخاصة

وتباين سعر الريال السعودي في البنوك الخاصة في بداية معاملات اليوم، كالتالي:

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 6.18 جنيه للشراء، و6.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وسجلت العملة السعودية في بنك البركة، نحو 6.24 جنيه للشراء، بينما استقر سعر البيع عند 6.41 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم، نحو 6.39 جنيه بينما سعر صرف البيع نحو 6.44 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، إلى نحو 6.38 جنيه للشراء و6.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنكي قناة السويس والأفريقي الدولي

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم نحو 6.40 جنيه للشراء، و6.45 جنيه للبيع، وفي الأفريقي الدولي، 6.23 جنيه للشراء، و6.43 جنيه للبيع.