سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 31 أكتوبر

تحرك طفيف شهده سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مستهل معاملات اليوم الاثنين الموافق 31 أكتوبر الجاري، وذلك بالتزامن مع عودة أفواج المصريين الذين أدوا مناسك عمرة المولد النبوي.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وفيما يلي، نرصد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين، في البنوك المصرية وفق المواقع الرسمية لها، كما يلي:

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

ووفق الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، جاء سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه سجل 6.38 جنيه للشراء، بينما سعر البيع 6.41 جنيه.

أسعار الريال في البنوك الحكومية

واستقر سعر صرف العملة العربية في أكبر بنكين في القطاع المصرفي المصري، وهما البنك الأهلي ومصر، إذ وصل سعر صرف الشراء إلى نحو 6.33 جنيه، بينما سجل سعر البيع نحو 6.35 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك الخاصة

وتباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك الخاصة في بداية معاملات اليوم، كما يلي.

في المصرف المتحد، سجل سعر الريال السعودي للشراء 6.14 جنيه للشراء، و6.36 جنيه للبيع.

وسجّلت لوحة العملات في EG bank نحو 6.44 جنيه للبيع، بينما سعر الشراء نحو 6.37 جنيه.

واستقر سعر العملة السعودية في بنك البركة ليكون بـ6.24 جنيه للشراء، واستقر سعر البيع عند 6.41 جنيه.

وأعلنت لوحة أسعار العملات لبنك الإسكندرية أنّ سعر الريال السعودي للشراء بلغ نحو 6.32 جنيه بينما سعر صرف البيع نحو 6.37 جنيه.

واستقرت العملة السعودية في البنك التجاري الدولي CIB، ووصل سعر الريال السعودي لنحو 6.31 جنيه للشراء و6.36 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل سعر صرف العملة العربية نحو 6.38 جنيه للشراء، و6.44 جنيه للبيع.

بينما جاءت العملة السعودية في البنك العربي الأفريقي الدولي بنحو 6.18 جنيه للشراء، أما سعر البيع سجل 6.38 جنيه.