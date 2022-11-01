سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه تحركًا طفيفًا في بداية معاملات اليوم الثلاثاء الصباحية في البنوك المصري، بالتزامن مع بدء عودة أفواج المعتمرين من عمرة المولد النبوي، وبحثهم عن أفضل البنوك لتغير العملة العربية.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وفيما يلي، نرصد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، في البنوك المصرية وفق المواقع الرسمية لها، كما يلي:

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

ووفق الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، جاء سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه سجل 6.40 جنيه للشراء، بينما سعر البيع 6.43 جنيه.

أسعار الريال في البنوك الحكومية

وجاء سعر صرف العملة العربية في أكبر بنكين في القطاع المصرفي المصري، وهما البنك الأهلي ومصر، إذ وصل سعر صرف الشراء إلى نحو 6.36 جنيه، بينما سجل سعر البيع نحو 6.38 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك الخاصة

وتباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك الخاصة في بداية معاملات اليوم، كما يلي.

في المصرف المتحد، سجل سعر الريال السعودي للشراء 6.16 جنيه للشراء، و6.40 جنيه للبيع.

وسجّلت لوحة العملات في EG bank نحو 6.45 جنيه للبيع، بينما سعر الشراء نحو 6.39 جنيه.

واستقر سعر العملة السعودية في بنك البركة ليحافظ على نفس قيمته منذ أمس ليكون بـ6.24 جنيه للشراء، واستقر سعر البيع عند 6.41 جنيه.

وأعلنت لوحة أسعار العملات لبنك الإسكندرية أنّ سعر الريال السعودي للشراء بلغ نحو 6.36 جنيه بينما سعر صرف البيع نحو 6.41 جنيه.

واستقرت العملة السعودية في البنك التجاري الدولي CIB، ووصل سعر الريال السعودي لنحو 6.36 جنيه للشراء و6.41 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل سعر صرف العملة العربية نحو 6.38 جنيه للشراء، و6.44 جنيه للبيع.

بينما جاءت العملة السعودية في البنك العربي الأفريقي الدولي بنحو 6.38 جنيه للشراء، أما سعر البيع سجل 6.44 جنيه.