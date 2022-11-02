ريهام عبدالحكيم عن أغنية «فيها حاجة حلوة»: كُتب لها النجاح قبل طرحها

أكّدت الفنانة ريهام عبدالحكيم أنَّ أغنية «فيها حاجة حلوة» تجمع بين الأصالة والهدوء والحنان وتصف حالة مصر، وكُتب لها النجاح قبل ظهورها، بسبب اللحن الجميل والكلمات المعبرة، إذ تعتبر البصمة التي يحبها الناس منها.

ريهام عبد الحكيم والديو

أضافت ريهام عبدالحكيم خلال حوارها مع الإعلامية أميرة العادلي على قناة «الحياة»، أنَها تحب فكرة «الديو» لأن الناس تحب ذلك، وقدمت العديد منها مع مدحت صالح، إلى جانب أغنية «عيد الحب» مع هاني شاكر، متمنية أنَّ تقدم ديو مع حسين الجاسمي أو بهاء سلطان، متابعة أنَّ مهرجان الموسيقى العربية جمع نجوم مصر والوطن العربي وهو نجاح كبير للمهرجان.

كان قد انطلق حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ31 في دار الأوبرا المصرية، بحضور كل من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح الموسيقار علي إسماعيل، تقديرًا لمشواره الغنائي الكبير المليء بالإنجازات.

فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

ومن المُقرر أنَّ تستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية حتى يوم الخميس 3 نوفمبر المقبل. وتضم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، 39 حفلًا غنائيًا وموسيقيًا، بمشاركة 99 فنانًا من 9 دول عربية هي مصر، والمغرب، والأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، والبحرين.

ويُشارك نخبة من نجوم الفن في فعاليات المهرجان، بينهم الموسيقار الكبير عمر خيرت، والمايسترو سليم سحاب، والفنان محمد منير، وهاني شاكر، وراغب علامة، وكارول سماحة، وديانا حداد، ومدحت صالح، وأصالة، ونخبة من نجوم الفن.