يشهد سعر الدينار الكويتي حالة من من عدم استقرار، بين ارتفاع وانخفاض طفيفين، لذا تواصل «الوطن» متابعة آخر المستجدات الخاصة بالسعر المتغير للعملة الكويتية، وذلك ضمن المتابعات الاقتصادية، والمرتبطة بأسعار العملات داخل البنوك، ومن خلال التقرير التالي، نرصد آخر ما استقر عليه سعر الدينار الكويتى حتى الآن.

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم في مصر

وجاء سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في مصر، وفق المواقع الرسمية للبنوك، كما يلي:

بلغ سعر الدينار الكويتي منذ قليل داخل البنك المركزي 77.86 جنيه للشراء و78.30 جنيه للبيع، وسجل في معاملات بنك الإسكندرية نحو 73.04 جنيه للشراء و78.14 جنيه للبيع، وفي بنك cib نحو 75.79 جنيه للشراء و77.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بالبنك الاهلي المصري

سجلت العملة الكويتية الرسمية «الدينار الكويتي» منذ قليل، داخل معاملات البنك الأهلي المصري 74.76 جنيه للشراء و77.81 جنيه للبيع، وبلغ في بنك قناة السويس 73.04 جنيه للشراء، و78.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى ابو ظبي الاسلامي

سجل الدينار نحو 76.66 جنيه للشراء و78.30 جنيه للبيع، داخل بنك أبو ظبي الإسلامي، وسجل سعر شرائه 74.76 جنيه، و77.84 جنيه بالنسبة لسعر البيع داخل بنك مصر، في حين بلغ نحو 72.87 جنيه للشراء و77.97 جنيه للبيع، داخل المصرف المتحد، وفقا لما أعلنت عنه البنوك داخل القطاع المصرفي المصري.