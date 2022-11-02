سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 في مصر

شهد اليوم الأربعاء الموافق 2 نوفمبر، تباينًا في سعر العملة الأجنبية التي شهدت عمليات بحث واسعة عن سعر الجنيه الإسترليني خاصة في البنوك المختلفة بالنسبة للطلبة الذين يدرسون في المملكة المتحدة.

وفي السطور التالية، نرصد أبرز تفاصيل سعر الجنيه الإسترليني اليوم بالبنوك المصرية والأجنبية داخل مصر، اليوم الأربعاء الموافق 2 نوفمبر، وفق المواقع الرسمية الخاصة للبنوك.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

وجاء سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المختلفة صباح اليوم كما يلي:

- بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي اليوم نحو 27.53 جنيه للشراء، و27.77 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي نحو 27.8685 جنيه للشراء، و27.99 للبيع.

- وسجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي CIB اليوم نحو 27.56 جنيه للشراء، و27.81 جنيه للبيع.

- وبلغ سعر الجنيه الإسترليني مع بداية معاملات بنك مصر نحو 27.51 جنيه للشراء، و27.83 جنيه للبيع.

- سجل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد اليوم نحو 27.59 جنيه للشراء، 27.83 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي

- سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي نحو 26.44 جنيه للشراء، و26.61جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس اليوم نحو 27.70 للشراء، و27.95 جنيه للبيع.

- سجلت عملة المملكة المتحدة مع بداية معاملات بنك قناة السويس نحو 26.45 جنيه للشراء، و26.84 جنيه للبيع.

- في حين بلغ سعر الجنيه الإسترليني داخل بنك الإسكندرية اليوم نحو 26.47 جنيه للشراء، و26.84 جنيه للبيع

- وفي البنك العربي الأفريقي سجل الجنيه الإسترليني نحو 27.5352 للشراء، 27.77 للبيع.

- سعر الجنيه الإسترليني في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 26.56 جنيه للشراء، و26.59 جنيه للبيع.