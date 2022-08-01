مستشار الرئيس للشؤون الصحية: إضافة 1000 سرير لمعهد ناصر.. «فيديو»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ خطط تطوير معهد ناصر شملت مبنى كبير كان يستخدم في أغراض أخرى، سيتم تأهيله لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الأسِرة التي تضاف إلى سعة المعهد، بواقع 1000 سرير.

أراضي شاغرة ومبنى جاهز للاستخدام

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن هناك أراضٍ شاغرة حول معهد ناصر ومبنى جاهز للاستخدام سيتم تأهيله، وإذا احتاج المعهد مباني أخرى سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن.

زيادة عدد غرف الرعاية الحرجة

واستكمل مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «من الممكن جدا زيادة عدد غرف الرعاية الحرجة، والطب الحديث اشترط قِصر فترة الإقامة في غرف الرعاية المركزة أو المستشفى، نتيجة للأساليب الحديثة في العلاج والأساليب المتقدم في العلاج، وهو ما يؤدي إلى استيعاب مستشفيات المعهد عددا أكبر من المرضى».