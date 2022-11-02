انطلاق فعاليات مؤتمر «النقابات المهنية والتحالف الوطني للعمل الأهلي والحوار»

تبدأ فعاليات مؤتمر النقابات المهنية والتحالف الوطني للعمل الأهلي والحوار الوطني، بعد قليل، في مقر النقابة العامة للمعلمين بالجزيرة، بحضور خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، والدكتور سامى سعد نقيب أطباء العلاج الطبيعي، والدكتور فتحي ندا نقيب الرياضيين، بجانب حضور قوي لعدد كبير من ممثلي النقابات المهنية.

نقابة المعلمين

وأكّد خلف الزناتي نقيب المعلمين أنَّ المؤتمر سيشهد سماع وطرح لرؤى النقابات المهنية في الحوار الوطني، مؤكّدًا أن النقابات المهنية عقدت جلسات حوار داخلية بين أعضاء مجالس إداراتها، لتحديد أولويات القضايا التي من المنتظر طرحها في الجلسات، وتحديد رؤية مشتركة تعبر عن أعضائها وعامليها، وجاء على رأسها الدعوة لإجراء تعديلات تشريعية لإصلاح قوانين النقابات، وتحسين الأوضاع المادية للأعضاء تتمثل في زيادة البدلات والمعاشات، وتوفير فرص جديدة للتدريب بالتعاون مع الجهات التنفيذية المختصة.

وأشادت النقابات بدعوة الرئيس التي تتزامن مع أحداث خارجية وداخلية مهمة، معتبرة أنها تؤسس للجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع، دون إقصاء إلا لمن تلوثت يداه بالدماء وتورط في أعمال عنف.

الحوار الوطني

وأضاف أنَّ النقابة تسعى للمشاركة الفعالة والإيجابية في الجلسات، وطرح مشكلات المعلمين، مؤكّداً أنَّ الحوار الوطني يحقق تواصلاً فعالاً بين المجتمع المدني والنقابي والسلطة ممثلة في الحكومة، ويسهم في تقوية وتماسك الجبهة الداخلية التي تشكلها النقابات ومنظمات المجتمع المدني، من خلال حل المشكلات التي تراجعها بإيجابية في كل القضايا، وهو ما يحقق هذا التماسك.

وأشار إلى أنَّ نقابة المعلمين ستركز على المشكلات التي يعاني منها المعلمون والعملية التعليمية، مشيراً إلى أنَّها ستطالب بتشكيل لجنة استشارية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والنقابة، تكون معنية بحل مشكلات التعليم والمعلمين.