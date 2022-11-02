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12 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم «فضل ونعمة» في دور العرض

كتب:

ضحى محمد
10:31 ص | الأربعاء 02 نوفمبر 2022
فضل ونعمة

فضل ونعمة

تصدّر فيلم «فضل ونعمة» المركز الأول بين الأفلام المنافسة، وحقق العمل 122 ألف جنيه أمس الثلاثاء، لتصل ذلك إجمالي إيرادات الفيلم إلى 12 مليونًا و138 ألف جنيه.

ويعتبر فيلم فضل ونعمة من الأعمال الكوميدية الاجتماعية التي تشير إلى علاقة الأهل بأولادهم، ويشير الفيلم بطريقة إنسانية إلى علاقة الآباء والأمهات بأبنائهم، خاصة في المشكلات التي تواجههم في سن المراهقة، والتجربة بقيادة مخرج العمل رامي إمام.

أحداث فيلم «فضل ونعمة»

في إطار تشويقي كوميدي، تدور أحداث فيلم فضل ونعمة حول علاقة الزوجين «فضل» و«نعمة» ولديهما طفلان ويحاولان فعل أي شيء من أجل أن يكونا فخورين بهما، ويتعرضان بطريقة خاطئة إلى الانضمام لعصابة توزع مخدرات، وهو مناسب لجميع الفئات العمرية .

أبطال فيلم «فضل ونعمة»

الفيلم من بطولة كل من ماجد الكدواني وهند صبري ومحمود حافظ، ومحمد رضوان، وياسمينا العبد، والطفل إسماعيل أحمد الجندي، وسما إبراهيم، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.