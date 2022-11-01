فيلم «فضل ونعمة» يحقق 129 ألف جنيه إيرادات بدور العرض أمس الاثنين

تصدّر فيلم «فضل ونعمة» المركز الأول بين الأفلام المنافسة، وحقق العمل 129 ألف جنيه، وهو يعتبر من الأعمال الكوميدية الاجتماعية التي تشير إلى علاقة الأهل بأولادهم .

إجمالي إيرادات فيلم «فضل ونعمة»

واقترب إجمالي إيرادات فيلم فضل ونعمة من 12 مليون جنيه، يشير الفيلم بطريقة إنسانية إلى علاقة الآباء والأمهات بأبنائهم، خاصة في المشكلات التي تواجههم في سن المراهقة، والتجربة بقيادة مخرج العمل رامي إمام.

أحداث فيلم «فضل ونعمة»

الفيلم مناسب لجميع الفئات العمرية، وتدور أحداث فيلم فضل ونعمة في إطار تشويقي كوميدي، حول علاقة الزوجين «فضل» و«نعمة» ولديهما طفلان ويحاولان فعل أي شيء من أجل أن يكونا فخورين بهما، ويتعرضان بطريقة خاطئة إلى الانضمام لعصابة توزع مخدرات.

أبطال فيلم «فضل ونعمة»

الفيلم من بطولة كل من ماجد الكدواني وهند صبري ومحمود حافظ، ومحمد رضوان، وياسمينا العبد، والطفل إسماعيل أحمد الجندي، وسما إبراهيم، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.