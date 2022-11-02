مصرع شاب سقط من أعلى عقار بمنشأة ناصر.. «كان بيصلح الدش»

لقى شاب مصرعه بعد سقوطه من أحد العقارات أثناء تصليحه طبق «دش»، في منطقة منشأة ناصر بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولي النيابة العامة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارًا من إحدى المستشفيات، يفيد بوصول شاب في منتصف العقد الأول من عمره جثة هامدة، ومصاب بكسور وكدمات متفرقة في أنحاء جسده.

كسور متفرقة في أنحاء الجسم

وبعمل التحريات الأولية، تبين أن الشاب يبلغ من العمر 16 عامًا، وسقط من أعلى عقار أثناء تركيبه طبق الدش، أدى إلى إصابته بكسور وكدمات متفرقة في أنحاء جسده، ولقى مصرعه متأثرًا بتلك الإصابات.

تحرير محضر بالواقعة

وفور وصول البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتحفظ على الجثة تحت تصرفها لحين الانتهاء من تشريحها وتسليمها لذويه، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.