أسعار العملات اليوم في مصر 2-11-2022

سجلت أسعار العملات تباينًا في الأسعار مقارنة بالجنيه المصري، ويتابع المواطنون الأسعار باهتمام كبير منذ قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 200 نقطة على الإيداع والإقراض الذي أثر على مختلف الأسعار.

وتقدم «الوطن» أسعار العملات اليوم الأربعاء 2 نوفمبر في مصر بمختلف البنوك مقارنة بالجنيه المصري على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري

سجل سعر الدولار في بنك مصر 24 جنيهًا للشراء و24.1 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 24 جنيهًا للشراء و24.1 جنيه للبيع، أما الريال السعودي سجل في المصرف المتحد 6.20 جنيه للشراء و6.44 جنيه للبيع، كما سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس 6.40 جنيه للشراء و6.45 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك.

أسعار العملات في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي 23.69 جنيه للشراء و23.85 جنيه للبيع، وسجلت عملة الجنيه الإسترليني 27.53 جنيه للشراء و27.77 جنيه للبيع، وسجل الدينار الأردني سعر 33.37 جنيه للشراء و33.97 جنيه للبيع، كما سجل الريال القطري 6.15 جنيه للشراء و6.61 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 75.79 جنيه للشراء و77.91 جنيه للبيع، كما سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 74.76 جنيه للشراء و77.81 جنيه للبيع، وسجلت العملة الكويتية في بنك المصرف المتحد 72.87 جنيه للشراء و77.97 جنيه للشراء، وفي بنك مصر سجل الدينار الكويتي 74.76 جنيه للشراء و77.84 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وسجلت العملة السعودية في البنوك المصرية 6.38 جنيه للشراء مقابل 6.41 في بنك مصر، كما سجل الريال السعودي في المصرف المتحد 6.20 جنيه للشراء و6.44 جنيه للبيع، كما سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس 6.40 جنيه للشراء و6.45 جنيه للبيع.