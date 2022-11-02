سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم 2-11-2022

مع بداية التعاملات البنكية داخل البنوك المختلفة صباح اليوم، استقر سعر صرف الدولار عند نفس سعره في نهاية تعاملات أمس، داخل البنوك الحكومية والبنك المركزي المصري، والبنوك المختلفة العاملة بمصر.

وفي إطار مواصلة «الوطن» للمتابعات الاقتصادية المختلفة، على مدار اليوم لأسعار السلع والعملات العربية والأجنبية، نستعرض من خلال التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وفقا لما أعلنت عنه البنوك في بداية تعاملات صباح اليوم.

سعر صرف الدولار

وجاء سعر صرف الدولار الامريكي في البنك الأهلي المصري، اليوم، بالنسبة لعمليات الشراء 24 جنيها، بينما سعر صرف بالنسبة لعمليات البيع نحو 24.1 جنيه، وبلغ سعر الشراء نحو 24.11 جنيه، في حين بلغ سعر البيع نحو 24.24 جنيه، داخل البنك المركزي.

و في بنك مصر سجلت 24 جنيهل للشراء، و24.1 جنيه للبيع، وسجل في المصرف المتحد 24.5 جنيه للشراء و24.15 جنيه للبيع، وبلغ نحو 24.03 جنيه للشراء و24.13 جنيه للبيع، مع بداية المعاملات داخل CIB.

واستقر في بنك قناة السويس عند نحو 24.1 جنيه للشراء، ونحو 24.2 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل صباح اليوم نحو 24.1 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع نحو 24.2 جنيه.

سعر صرف الدولار اليوم بالبنوك الأجنبية والعربية

واستقر حتى كتابة هذه السطور داخل تعاملات بنك أبوظبي الإسلامي، عند 24.15 جنيه للشراء، و 24.25 جنيه للبيع، وفي بنك المصري الخليجي، نحو 24.15 جنيه للشراء و24.25 جنيه للبيع.