نجاح جراحة معقدة في مستشفى بنها الجامعي.. طفلة أصيبت باختناق بسبب ورم

كشف الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفى بنها الجامعي، عن تحسن حالة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، من مضاعفات جراحة بعد إزالة ورم كبير في الصدر، يضغط على القلب وسبب لها أزمات خطيرة في التنفس، مشيرًا إلى أنها تعد من الجراحات الصعبة والمعقدة، التي شهدها المستشفى مؤخرًا، ضمن جراحات أخرى في إطار تطوير غرف وكبسولات الجراحات وتزويدها بأحدث الأجهزة لإجراء ونجاح مثل هذه العمليات.

جراحة معقدة لطفلة 4 سنوات ببنها الجامعي

أوضح «الدخاخني»، في بيان، أن أطباء الجراحة بقسم القلب والصدر بالمستشفى، نجح في إجراء جراحة معقدة للطفلة واستئصال ورم كبير من المنتصف الصدري لها، كان يضغط على القلب والرئتين ويمتد للرقبة ويسبب اختناق شديد وزرقة للطفلة، مضيفاً أن العملية أجراها فريق الجراحين وهم: الدكتور يسري السعيد، والدكتور محمد صفان أساتذة جراحة القلب والصدر بالمستشفى، ويعاونهما الطبيبة هبة أبو الخير مدرس مساعد جراحة القلب والصدر.

استئصال الورم وخروج الطفلة من غرفة العمليات

وأوضح مدير مستشفى بنها الجامعي، أن الورم كان ممتدًا حول شرايين وأوردة الرقبة من أعلى والقلب والرئتين من أسفل؛ ما أدى إلى تكون انسكاب بلوري حول الرئة اليسرى، وجرى استئصاله تمامًا وفصلها من أجهزة التنفس الصناعي وخرجت الطفلة، وترقد الآن بصحة جيدة في القسم الداخلي لحين تمام الشفاء.

ووجه «الدخاخني» الشكر للفريق الجراحي والمعاونين لهم من أطباء التخدير، وهم: مي شفيق، والدكتورة هبة حمدي، وفريق تمريض العمليات: إيمان الشرقاوي، وضياء محمد.