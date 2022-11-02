محافظ الشرقية: تحرير 11 ألف عقد للمواطنين ضمن منظومة تقنين الأراضي

أكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك، سرعة الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والتعامل بالجدية والحزم في إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة.

تحرير 11 ألف عقد بمراكز المحافظة

وفي إطار المتابعة المستمرة لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، استعرض العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام الموقف الحالي لمنظومة التقنين، إذ تم تحرير 11 ألفًا و120 عقد بمراكز المحافظة، بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها والتي تبلغ نحو 1492 عقد.

18 ألف طلب تقديم من المواطنين

في حين بلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعدين نحو 17 ألفا و631 طلبا، منها 14 ألفا و158 طلب صالح للتقنين، و3473 طلب غير صالح للتقنين، حيث تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للانتهاء من كافة الطلبات المتبقية.

وأضاف مدير إدارة أملاك الدولة، أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.