إزالة 20 حالة تعد على أملاك الدولة في عدة مناطق بكفر الشيخ

تمكنت حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ20 لإزالة التعديات بمحافظة كفر الشيخ، من إزالة 20 حالة تعد على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة فدانين و17 قيراطا، وجرى تسليم المواقع لجهات الولاية خالية من أي تعدي، وذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وحضور جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض.

حملات لإزالة التعديات

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار الحملات ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، من أجل التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول، وعدم التهاون في استرداد حق الدولة، وفرض سيادة القانون.

إجراءات حاسمة ضد المخالفين

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجّه بضرورة تكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المعتدين والمخالفين، لافتاً أن ما تم إزالته منذ بدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ20 بلغ 233 حالة تعد على مساحة 16376 متراً و39 فدانا وقيراطين و4 أسهم.