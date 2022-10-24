إزالة 36 حالة تعد على أملاك الدولة في 3 مراكز بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية مستمرة في تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية التصدي بكل حسم لكافة أشكالها، وذلك خلال المرحلة الثالثة من الموجة 20 لإزالة التعديات، والتي تستمر حتى 27 أكتوبر الجاري.

إزالة حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي

واستعرض المحافظ، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ قرارات الإزالة، مشيرا ًإلى انه منذ بدء المرحلة الثالثة للموجة 20 تم إزالة 385 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي منها 308 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة و77 حالة تعد على أراض زراعية، مؤكداً على استمرار الوحدات المحلية بجميع المراكز في تنفيذ الحملات اليومية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكل أشكالها.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وكلف محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية بضرورة مواصلة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالة الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات موضحا عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعدي عليها.

ومن جانبها، أزالت الوحدات المحلية لــ 3 مراكز هي (مغاغة، المنيا، ديرمواس )، بالتعاون مع مديرية أمن المنيا ، 36 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على أرض زراعية و أراضي أملاك دولة منها 9 حالات تعد على أراضي أملاك دولة تابعة ( الإصلاح الزراعي ، المتغيرات المكانية ) ، 27 حالة تعد على أرض زراعية .