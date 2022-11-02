الأرصاد: تلاشي فرص سقوط الأمطار على أغلب مناطق الجمهورية غدا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد شهدت بالأمس سقوط أمطار كانت متفاوتة الشدة على شمال البلاد، مرورا على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري حتى القاهرة الكبرى، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تتلاشى فرص سقوط الأمطار على أغلب مناطق الجمهورية غدا، وتنحصر في أقصى شرق البلاد.

استمرار التأثر بالمنخفض الجوي في طبقات الجو العليا

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد ولمياء حمدين: «اليوم نتوقع استمرار تأثرنا بالمنخفض الجوي في طبقات الجو العليا لكن كميات الأمطار ستكون أقل مما شهدناه بالأمس».

وتابعت الدكتورة منار غانم: «اليوم ستكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وستمتد خفيفة من جنوب الوجه البحري، وقد تمتد إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى وتكون على فترات متقطعة من اليوم».

منار غانم: مجمل الأمطار اليوم غير مؤثر

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «مجمل الأمطار اليوم غير مؤثر تماما على أعمال الأنشطة اليومية، ومستمرون في انخفاض درجات الحرارة في فترات النهار والليل، والأجواء خلال فترات النهار تكون مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدلة على سواحلنا الشمالية، حارة على جنوب الصعيد، وفور غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل واضح خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، والأجواء تكون مائلة للبرودة على أنحاء الجمهورية كافة».