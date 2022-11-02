«الأرصاد» تكشف درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار اليوم.. العظمى بالقاهرة 26

تستمر فرص سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على شمال البلاد، حسب ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ويتوقع أن تمتد الأمطار إلى محافظات شمال وجنوب الوجه البحري، ووسط سيناء، ومدن القناة ومحافظة القاهرة الكبرى.

حالة الطقس

وأضافت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها، أنّ الطقس يكون غائم جزئيا على القاهرة والسواحل ووسط سيناء ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري، وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، كما يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، حار على جنوب البلاد، معتدل الحرارة على السواحل الشرقية والغربية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم الأربعاء على جميع مدن الجمهورية الكبرى، فهي كما يلي.

القاهرة 26 - 20

العاصمة الإدارية 26 - 20

6 أكتوبر 26 - 19

بنها 26 - 19

دمنهور 25 - 19

كفر الشيخ 25 - 19

المنصورة 25 - 19

دمياط 25 - 20

بورسعيد 25 - 20

الإسماعيلية 26 - 19

السويس 26 - 20

الزقازيق 26 - 19

شبين الكوم 26 - 19

طنطا 26 - 19

شلاتين 29 - 22

الإسكندرية 24 - 20

العلمين الجديدة 24 - 19

وادي النطرون 24 - 19

مطروح 24 - 16

السلوم 23 - 15

سيوة 26 - 14

العريش 27 - 20

رفح 27 - 19

الطور 27 - 20

كاترين 22 - 11

رأس سدر 29 - 20

نخل 26 - 15

طابا 26 - 20

نويبع 27 - 22.

حلايب 29 - 23

شرم الشيخ 30 - 23

الغردقة 30 - 22

مرسى علم 30 - 22

الفيوم 28 - 18

بني سويف 28 - 17

المنيا 28 - 17

أسيوط 28 - 16

سوهاج 29 - 18

قنا 30 - 19

الأقصر 31 - 19

أسوان 31 - 19

الوادي الجديد 29 - 16

أبو سمبل 31 - 20

أبو رماد 30 - 22

رأس حدربة 28 - 23