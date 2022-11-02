«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء سقوط الأمطار.. وتكاثر للسحب خلال 72 ساعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار سقوط الأمطار الخفيفة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ووسط سيناء ومدن القناة، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانا على عدد من مدن الجمهورية.

أماكن سقوط الأمطار

من جانبها، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنّ البلاد شهدت سقوط أمطار متفاوتة الشدة أمس، ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية للبلاد، ومحافظات شمال البلاد، وصولا إلى القاهرة الكبرى، مشيرةً إلى أنّ فرص سقوط الأمطار ستتلاشى تماما غدا على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، عدا السواحل الشرقية للبلاد.

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّنا ما زلنا نتأثر بالمنخفض الجوي في طبقات الجو العليا، الذى عمل على زيادة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة خلال الـ72 ساعة الماضية، مؤكدة أنّ كمية الأمطار ستكون بين خفيفة ومتوسطة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وشمال الوجه البحري، تصل إلى بعض المناطق من محافظة القاهرة الكبرى.

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