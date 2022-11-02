وفاة صيدلي متأثرًا بإصابته في حريق بالمنوفية.. «أنقذ أطفاله ومات»

بعد أيام من الإصابة في حريق نشب في منزله، توفي الصيدلي حسن سامي متأثرا بالحروق والجروح في جسمه الناجمة عن الحادث، إذ حاول الأطباء خلال الأيام الماضية تقديم الرعاية الصحية اللازمة له ولزوجته المصابة في حريق منزلهما أيضًا، ولكنه توفي بعد أيام، تاركا خلفة أبناءه الذين أصيب أثناء إنقاذ حياتهم.

حزن بين أهالي القرية

وخيمت حالة من الحزن الشديد علي قرية الغنامية التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، واللذين يستعدون لتشيع الجثمان إلى مثواه الأخير، ونعى أصدقاء الصيدلي المتوفى الفقيد عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

تفاصيل حريق منزل صيدلي في المنوفية

تعود تفاصيل القصة، إلى إصابة صيدلي شاب وزوجته بجروح وإصابات بالغة إثر حريق نشب في منزلهما بقرية الغنامية التابعة لمركز الباجور، حيث أنقذ الأب أبناءهما وتمكنا من إخراجهما من الشقة ولكنهما أصيبا في الحريق، حيث زادت إصابات الصيدلي عن 60% بحروق في جسمه، بينما أصيبت زوجته بحروق 30% فقط ولا زالت تستكمل علاجها.

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بإصابة «ح.س» صيدلي وزوجته «م.ا» صيدلانية بحروق إثر حريق نشب في منزلهما، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ظمنع امتداده إلي المنازل المجاورة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.