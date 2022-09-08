السيطرة على حريق ميكروباص في المنوفية دون إصابات «صور»

اندلع حريق هائل في ميكروباص، بقرية بي العرب التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء وسيطرت على الحريق.

إخماد حريق الميكروباص

ونجح رجال الحماية المدنية، من إخماد حريق الميكروباص، إذ انتقل محمد عزت نائب رئيس مجلس الباجور لشئون القرى إلى مكان الواقعة وتابع عمليات السيطرة على الوضع، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

لا إصابات في حريق السيارة

وأكد نائب رئيس مجلس الباجور، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أن نشوب الحريق نتيجة تسرب الغاز»، موضحا أنه على الفور انتقل إلى مكان الواقعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث وتمت السيطرة على الحريق، مشيرا إلى أنه لا توجد إصابات.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء حازم سامي مدير مديرية أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز الباجور، يفيد بنشوب حريق في سيارة ميكروباص في قرية بي العرب، وتم السيطرة على الحريق بدون إصابات، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم.

إصابة 8 أفراد في حادث تصادم

على صعيد آخر، أصيب 8 أفراد في حادث تصادم ميكروباص وتروسكيل على طريق «السادات - كفر داوود» بالمنوفية، وعلى الفور انتقلت عدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السادات لتلقي العلاج الطبي اللازم، حيث إن الإصابات هي كدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.