حظك اليوم برج القوس الخميس 3-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يتسم مولود برج القوس بالبرود في استقباله الأخبار خاصة، فهو لا يبدي رد فعل سريع، ويحاول أن يكون هادئا ويفكر كثيرا حتى يقرر ماذا يجب أن يفعل كي يصل للقرار السليم أو الحل المناسب، وهو شخص مقبل على الحياة يحب الانطلاق والسفر ولا يهدأ ولا يجلس في مكان لفترة طويلة فهو يحب الحركة والتنقل وتجربة أشياء جديدة ويكره الروتين والملل والتقليد، ويميل إلى ممارسة الرياضات الخطرة مثل تسلق الجبال.

وفيما يلي، نوضح تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 3 نوفمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

يتواجد القمر في وضع معاكس لمواليد برج القوس، ما يتطلبك منهم الهدوء ومحاولة تجنب المشادات العنيفة والصدام مع من حولك، بحسب خبيرة الأبراج والفلك.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

قد تجد نفسك تميل للعصبية اليوم وتدخل في صراع مع المحيطين بك والمقربين منك، وهو ما يحذرك من الانخراط ورائه الفلك اليوم، وحاول أن تهدأ كي تعيد الألفة لعلاقاتك، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي.