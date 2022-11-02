استعلام عن معاش تكافل وكرامة 2022.. اعرف الخطوات بالتفصيل

استعلام عن معاش تكافل وكرامة 2022، كانت أكثر العبارات بحثا على محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد تأكيد وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جرى توفير دعم نقدي لـ5 ملايين أسرة فقيرة، بما يشمل 22 مليون مواطن.

وأوضحت الوزارة أن موازنة برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بلغت 28 مليار جنيه، تتحمل الموازنة العامة للدولة 25 مليار جنيه، والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي 3 مليارات.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2022

وأشارت «التضامن» إلى أن هناك العديد من الخطوات التي يؤديها مستفيد تكافل وكرامة، للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2022، من بينها:

- الدخول على موقع تكافل وكرامة من هنا.

- ادخل الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة المكون من 14 رقم، ثم الضغط على استعلام.

- يظهر للشخص اسم المواطن.

- يظهر رقم كارت الصرف.

- يظهر نوع الكارت.

- يظهر من خلال استعلام عن معاش تكافل وكرامة حالة الكارت.

- عند الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة حالة الكارت يظهر المبلغ المستحق.

- يمكن من خلال الاستعلام عن تكافل وكرامة أن يتقدم المستعلم بشكوى، من خلال إدخال بعض البيانات المطلوبة، مثل «المحافظة، الإدارة الاجتماعية، قسم الشرطة، نوع الشكوى، وتفاصيل الشكوى»، ثم الضغط على تسجيل الشكوى وطباعتها.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه سيجرى صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2022، بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2022.

المستندات المطلوبة للتقديم على دعم «تكافل وكرامة»

ولفتت الوزارة على الموقع الرسمى لها، إلى أن هناك العديد من المستندات المطلوبة للتقديم على دعم تكافل وكرامة، التي تتمثل فيما يلي:

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة، وقيد طالب للمقيدين جامعيا.

- صور بطاقة الرقم القومي السارية، وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة «شهادة كمبيوتر» للأفراد أقل من 18 سنة.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.