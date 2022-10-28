محافظ الجيزة: 12 بحيرة لتجميع مياه الأمطار في أطفيح والصف بتكلفة 500 مليون جنيه

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال ومتابعة الأسعار للتصدي لجشع بعض التجار إلى جانب التوسع في توفير العديد من المنافذ السلعية الحضارية، لسد احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، وذلك بالتعاون مع كافه الجهات المعنية.

رصد ومتابعة أي تعديات ومخالفات بناء

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أي تعديات ومخالفات بناء وإزالتها على الفور وفرض هيبة الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات، لافتًا إلى ان المحافظة محافظة أصدرت الآلاف من تراخيص البناء لمواطنين بالقرى، خلال العام الجاري تيسيرًا عليهم.

سرعة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين

وأشار محافظ الجيزة خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور جميع القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات والإدارات المعنية، إلى ضرورة سرعة استجابة الأجهزة التنفيذية الفورية، لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، موجهًا الإدارة العامة للشؤون القانونية، بالتحقيق مع المعنيين في حال التقصير في الرد علي الشكاوى الواردة بمنظومة الشكاوى الحكومية، وذلك خلال المدة المحددة.

مجابهة مياه الامطار

وشهد المجلس التنفيذي، استعراض مواقع بالوعات صرف المطر المنفذة على الطبيعة بالشوارع الرئيسية، وكلف المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي، برصد الشوارع التي في حاجة إلى بالوعات صرف أمطار إضافية، لدعمها دون الإضرار بنتائج أعمال التطوير التي شهدتها العديد من قطاعات المحافظة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه جارِ تدعيم الأحياء والمراكز والمدن بعدد إضافي من سيارات شفط المياه من الشوارع لمجابهة مياه الأمطار.

التعامل الفوري مع أي اضطرابات جوية

وشدد محافظ الجيزة، على القيام دوريًا بأعمال تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار للتعامل الفوري مع أية اضطرابات جوية خلال موسم الشتاء إلى جانب المراجعة الدورية لحالة أعمدة الإنارة وتغطية أي كابلات ومصادر كهربائية مع إزالة الوصلات العشوائية حفاظًا على السلامة العامة للمواطنين.

ووجه «راشد» الشكر إلى جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الاسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ووزارة الموارد المائية والري والإدارة العامة للمرور بالجيزة والحماية المدنية، للجهود المبذولة وتكاتف الجميع مما أدى إلى سرعة إزالة آثار مياه الأمطار، لافتًا إلى أن وزارة الموارد المائية والري نفذت عدد 12 بحيرة لتجميع مياه الأمطار بمركزي الصف وأطفيح بتكلفة حوالي 500 مليون جنيه، ساهمت بشكل كبير في استيعاب كميات الأمطار والسيول التي شهدتها تلك المراكز خلال موجة الأمطار الاخيرة.

ووجه راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمرور الدوري علي جميع المدارس بشكل دوري مع التأكيد علي مدير مديرية التربية والتعليم بالتنبيه علي مديري الادارات التعليمية بالمرور الميداني علي جميع المدارس الموجوده في نطاق مسئوليته ومنع اي مظاهر للإهمال وإزالة اي معوقات.

جدد المحافظ تكليفاته الي رؤساء الاحياء والمراكز بمنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ومراجعه أعمدة الإنارة ورفع أي مخلفات أولا بأول .