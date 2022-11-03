حظك اليوم برج الميزان الخميس 3-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يتسم مولود برج الميزان بقدرته على تحمل الصعاب دون شكوى، وعندما يثور يصبح شديد الغضب وتصرفاته حينها تصبح سلبية، لكن في العموم هو شخص هادئ كثيرًا ومحب للمحيطين به كما أنه يحب عمله.

وكشفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك، في تصريحاتها لـ«الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الخميس.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك اليوم مولود الميزان، خاصة داخل منزل الصحة، وهذا سوف يدفعك للتحرك اليوم بديناميكية ونشاط، كما تستطيع أن تعالج مشاكلك العالقة، ودراسة شؤونك المالية والمهنية، ويساعدك على وضع الخطط لمشروعاتك المستقبلية، وعلى تنمية مدخراتك، كما ستكون شديد الثقة بالنفس اليوم، لذا حاول استغلال هذا الشعور في تنفيذ خططك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يعدك اليوم مولود برج الميزان، بقضاء أوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصدقاء، كما يساعدك على أن تصبح أكثر ميلا للرومانسية، وتتمتع بجاذبية كبيرة تستطيع من خلالها الاقتراب ممن تحب، وتستطيع أن تتعامل معه بحكمة وذكاء، لإنهاء جميع المشاكل العالقة فيما بينكم، وفق توقعات حظك اليوم لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.