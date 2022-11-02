تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ورشة عمل عن «الإدارة المحلية ومحافظة الواحات البحرية»

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء، ورشة عمل عن «الإدارة المحلية ومحافظة الواحات البحرية»،‎ وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا التي تهم الشارع المصري، في ظل الحوار الوطني.

محاور الورشة

وتتناول الورشة مناقشة عدة محاور منها، دور المواطن مع مسؤولي المحليات في مكافحة الفساد والكشف عنه، دور المحليات في مواجهة التغيرات المناخية، متى يصدر تشريع جديد ينظم عمل المحليات؟ فضلاً عن تاريخ المحليات في مصر وإلى أي مدى يصلح تطبيق اللامركزية في إدارتها، وكذلك «محافظة مستقلة للواحات البحرية».

حضور الورشة

وتنعقد الورشة بحضور عدد من نواب التنسيقية في البرلمان بغرفيته، وعدد من المتخصصين والخبراء في هذا الملف الهام، ويدير الورشة النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وعبد الحميد علام، عضو التنسيقية.

يذكر أنَّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كل التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.‎