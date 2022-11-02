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«الداخلية»: تحرير 2488 مخالفة عدم تركيب ملصق إلكتروني للسيارات

كتب:

محمد بركات و إسراء عبد العزيز
12:33 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2022
الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني

كثفت الإدارة العامة للمرور، جهودها لضبط عددًا من المخالفات المرورية المتنوعة على الطرق، وحررت 2488 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وضبطت الإدارة العامة للمرور، خلال حملاتها على الطرق، 918 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 54  سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

العقوبة المتوقعة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

ووفقا لما ورد في قانون المرور، تتمثل العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، في التالي:

1ـ يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة قد تصل إلى 6 أشهر.

2ـ سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر.

3ـ غرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه.

4ـ تطبيق إحدى العقوبتين الحبس أو الغرامة.

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بقلم محمد بركات و إسراء عبد العزيز