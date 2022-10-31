«المرور»: تحرير 3539 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني في يوم واحد

كثفت الإدارة العامة للمرور، جهودها لضبط عددًا من المخالفات المرورية المتنوعة على الطرق، وحررت 2496 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرير 987 مخالفة عدم ارتداء الخوذة

وضبطت الإدارة العامة للمرور، خلال حملاتها على الطرق، 987 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 56 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

العقوبة المتوقعة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

ووفقا لما ورد في قانون المرور، تتمثل العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، في التالي:

1ـ يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة قد تصل إلى 6 أشهر.

2ـ سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر.

3ـ غرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه.

4ـ تطبيق إحدى العقوبتين الحبس أو الغرامة.