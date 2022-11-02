عاجل.. روسيا تعلن استئناف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استئناف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، وفقا لما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية: «حصلنا على ضمانات مكتوبة من كييف بعدم استغلال ممرات الحبوب عسكريا».

اتفاق الحبوب الروسي الأوكراني

وكانت روسيا أعلنت السبت الماضي، تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، بعد استهداف أوكرانيا للسفن الروسية في البحر الأسود بشبه جزيرة القرم.

ووقّعت روسيا وأوكرانيا اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في يوليو الماضي برعاية تركيا والأمم المتحدة.