نقيب الاجتماعيين يطالب بتغيير تشريعات النقابة خلال الحوار الوطني

قال عبدالحميد زين نقيب الاجتماعيين، إنَّ الجميع أدرك أنَّه لن يبني مصر إلا المصريين، مؤكّدًا أنَّ النقابيين جزء أصيل من المجتمع المصري وهم الاستشاريين الذين يعملون لكل مؤسسات الدولة، مضيفا: «أخذنا على عاتقنا وتعاهدنا للوطن والقيادة السياسية لنكون جنود مخلصة في الاستشارات وكل مشكلة تعرض عليها ونبحث عن المشكلات لنقدم حلول لها».

نفتخر بالتحولات والتغيرات التي حدثت في المجتمع

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الذى ينظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والحوار الوطني بحضور أعضاء النقابات المهنية: «نقرّ ونعترف أننا رأينا كم التحولات والتغيرات التي حدثت في المجتمع ونفتخر الآن لأننا نقول بأعلى أصواتنا ونطالب بكل ما يئن منه النقابيين دون خلل أو مشكلة ونقول مشاكلنا لأننا في مصر ونتدارس فيما بيننا لأننا نرغب في أن نصل بالنهاية إلى الحلول الجيدة التي تنير لنا الطريق».

وأعلن نقيب الاجتماعيين عن رغبة كل النقابيين والاجتماعيين في تغيير تشريعات التى تحكم النقابات المهنية، قائلًا: «قد بات على هذه التشريعات الزمن ونرغب في تشريعات تعاصر الزمن وتساعد المجتمع وتحميه ونرغب نحن في تشريعات مزاولة مهن وهذه التشريعات تحمى المجتمع من الممارسات الخاطئة».

أشكر القيادة السياسية على تسهيل كل مهمانا

وتابع: «نحن كاجتماعيين نحاول دراسة البعد الاجتماعي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر والمشروعات القومية في مصر ونأمل في الحوار الوطني أن يصنع ويضع جزء من رؤيته للبعد الاجتماعي والثقافي المشروعات المطروحة».

واختتم: «بكل فخر كمصري ونقابي ونقيب للمهن الاجتماعية أشكر القيادة السياسية على تسهيل كل مهمانا وتسهيل هذا اللقاء ونعهدهم وتعهد الوطن بأننا سنكون جنودا لآخر لحظة وراء الاستقرار وتحيا مصر».