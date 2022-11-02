فيلم «الهيبة» يحتل المرتبة الثانية في إيرادات السينما

حقق فيلم «الهيبة» نجاحا كبيرا منذ طرحه بدور العرض، وحقق العمل السينمائي أمس 12 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

وأكد أن إجمالي إيرادات الفيلم وصلت إلى 398 ألف جنيه، واحتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة الأخرى.

فيلم «الهيبة» لـ تيم حسن

انطلاقا من نجاح المسلسل ودوره المؤثر، قرر الفنان تيم حسن أن يقدم عملا سينمائيا جديدا بنفس الاسم، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، إذ يكلف جبل من المافيا في عملية تخليص ابن المستثمر الروسي المختطف في منطقة السهل، ثم تتوالى الأحداث بعد ذلك.

معلومات عن فيلم الهيبة

قرر الفنان تيم حسن أن يكون فيلم «الهيبة» ختاما لسلسة مسلسل «الهيبة» التي استمرت على مدار 5 أجزاء، من إنتاج ​شركة الصباح​ إخوان، وإخراج ​سامر البرقاوي وتأليف سامر نصر الله​، ويشارك في بطولته، زينة مكي، سعيد سرحان، مو لطوف، محمد عقيل، عبدو شاهين.

فيلم الهيبة من تأليف سامر نصر الله، وإخراج سامر البرقاوي، وبطولة كل من تيم حسن، زينة مكي، سعيد سرحان، مو لطوف، محمد عقيل، عبدو شاهين