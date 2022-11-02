الداخلية تواصل فعاليات المرحلة 23 من مبادرة «كلنا واحد» بمختلف المحافظات

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة «كلنا واحد»، تحت رعاية رئيس الجمهورية والمقرر استمراراها حتى نهاية نوفمبر المقبل، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية moi.gov.eg.

كلنا واحد.. توفير السلع الغذائية وغير الغذائية

وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال 34 سلسلة و1051 فرع و4 شوادر بمختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة والمشاركة في تلك المبادرة، بالإضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات «القاهرة – الجيزة - القليوبية»، على أن تتضمن كل قافلة سلع غذائية وغير غذائية بتخفيضات على بعض السلع تصل إلى 60%.

تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية

كما تواصل منظومة «أمان»، التابعة لوزارة الداخلية المساهمةً في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، بإعداد عبوات تحوي سلع متنوعة بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50% من خلال عدد 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان حتى نهاية العام.

كما تقوم منظومة أمان بتوزيع عبوات غذائية بالمجان على المواطنين بالمناطق الأشد احتياجا والمناطق الحضارية الجديدة في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها وزارة الداخلية لهذه الفئات