«كلنا واحد» توزع حقائب مدرسية بمستلزماتها على الأطفال الأيتام بـ7 محافظات

تواصل وزارة الداخلية عملية إهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها إلى الأطفال في دور رعاية الأيتام والمناطق الأكثر احتياجًا، في إطار فعاليات المرحلة الـ23 من مبادرة «كلنا واحد» لتوفير المستلزمات المدرسية بمناسبة العام الدراسي الجديد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزارة الداخلية.

مبادرة كلنا واحد

وفي إطار مبادرة «كلنا واحد» التي أطلقتها وزارة الداخلية، التي تؤكد الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني الهادف إلى المساهمة في تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، أهدى قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال منظومة «أمان»، حقائب مدرسية بمشتملاتها «أدوات ومستلزمات مدرسية» إلى الأطفال بدور رعاية الأيتام المناطق الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية المناطق الحضارية الجديدة، بمناسبة العام الدراسي الجديد على مستوى الجمهورية.

توزيع حقائب المدارس بـ7 مديريات ضمن المبادرة

وبالتنسيق مع كل القطاعات ومديريات الأمن، يستمر توزيع الحقائب في مديريات أمن القاهرة «مدينة الخيالة بالبساتين»، الشرقية، الفيوم، الإسماعيلية، مطروح، سوهاج، أسوان، تعزيزًا لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.