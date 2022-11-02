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القبض على أمين عهدة اختلس بضائع من شركته بالإسكندرية

كتب:

محمد بركات
01:18 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2022
أرشيفية

أرشيفية

 كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من مسؤولي إحدى الشركات كائنة بدائرة قسم شرطة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، بقيام أحد الموظفين بالشركة باختلاس بضائع من عهدته.

المتهم استغل موقعه الوظيفي واختلس عهدته

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين قيام أمين عهدة بالشركة المشار إليها ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي والمنوط به استلام عهدة الشركة من البضائع المختلفة لبيعها وتوريد ثمنها، والامتناع عن توريد قيمتها للشركة محل عمله دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الجريمة على النحو المشار إليه، كما أمكن التوصل لكافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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