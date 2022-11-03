تراجع أسعار الذهب عالميا.. وبنك ألماني: يشهد أطول فترة انخفاض منذ 1869

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.6% في أكتوبر، حيث انخفضت لمدة 7 أشهر متتالية، مسجلة أطول انخفاض منذ عام 1869، وفقًا لمذكرة بحثية من «دويتشه بنك».

أكبر خسارة منذ القرن الـ19

محللو «دويتشه بنك»، أشاروا إلى أنّ مثل هذه الخسارة المتتالية لم تظهر في نصف القرن الذي أعقب خروج الولايات المتحدة من معيار الذهب، منهية نظام تبادل العملات في «بريتون وودز».

11% تراجع منذ بداية العام

وارتفعت السبائك بنسبة 1.21% أمس الثلاثاء، عند 1643.56 دولارًا للأوقية، لكنها انخفضت بنسبة 11% عن بداية العام.

وفي غضون ذلك، تحوّلت عائدات السندات المعدلة حسب التضخم إلى ارتفاع حاد وسط الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى.

تراجع جاذبية الذهب

وأوضحت المذكرة البحثية، أنّ العوائد الحقيقية ارتفعت من -0.49% في مارس إلى 1.54% في أكتوبر، وقلّل ذلك من جاذبية الأصول التي لا تحمل فائدة مثل الذهب، حتى مع بقاء التضخم مرتفعًا.

الذهب لا يزال متفوقا

وبحسب «المذكرة»، لا يزال الذهب يتفوق على معظم الأصول البارزة الأخرى، رغم الانخفاض الحاد هذا العام، وفقًا لاستراتيجي الأبحاث في «دويتشه بنك» جيم ريد، مشيرا في المذكرة الصادرة أمس الثلاثاء، إلى أنّه مع استبعاد النفط، يعد الذهب هو الأصل الأفضل حتى الآن في عام 2022 مقارنة بالأسهم والسندات.

أضاف «جيم ريد»: «لذلك على أساس نسبي، كان أداؤه أفضل من جميع الأصول العالمية الأخرى تقريبًا».