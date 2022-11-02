أسعار الذهب اليوم عيار 21 في محلات الصاغة

ما زالت البورصات العالمية للذهب تشهد تذبذبا كبيرا، حيث سجل سعر الأوقية صباح اليوم 1650 دولارًا، علما بأنّ التذبذب في السعر العالمي يؤثر على حركة البيع والشراء في مصر، لذا ما زالت حالة عدم الاستقرار تسيطر على أسعار الذهب في محلات الصاغة، ومنها سعر جرام الذهب من عيار 21.

وضمن متابعات «الوطن» لأسعار الذهب، وسعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولا وشعبية بين المواطنين، جاءت الأسعار اليوم وفقا للنشرة السعرية للشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية، كما يلي.

أسعار الذهب اليوم وسعر جرام عيار 21

أكدت شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية، أنّ الأسعار المعلنة حتى الآن لجرامات الذهب حسب كل عيار، لا تتضمن الضريبة أو الدمغة أو قيمة المصنعية، وجاءت كما يلي.

سجل سعر جرام الذهب اليوم من عيار 24 نحو 1376 جنيهًا.

بلغ سعر الذهب من عيار 21 اليوم 1204 جنيهات.

سجل سعر الذهب من عيار 18 نحو 1032 جنيها للجرام.

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 9632 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم 1,376,000 جنيه.

وتعليقا على ما يحدث حاليا في أسعار الذهب، علّق الدكتور أحمد المعطي، الخبير الاقتصادي، لـ«الوطن»، قائلا إنّ التذبذب في أسعار الذهب محليا، يعود إلى التذبذب الموجود حاليا في سعر الدولار، إذ إنّ أسعار الذهب مرتبطة بعمليات العرض والطلب، أما تذبذب الأسعار على المستوى العالمي، يرجع إلى الأزمات الاقتصادية العالمية، ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية.