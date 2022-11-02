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انخفاض أسعار الذهب 40 جنيهًا خلال 3 أيام.. 1210 جنيهات لعيار 21

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مارينا رؤوف
11:44 ص | الأربعاء 02 نوفمبر 2022
الذهب

الذهب

شهدت أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية، انخفاضا ملحوظا في الأسعار المحلية، عقب صعود بدأ الخميس الماضي، إلا أن الأسعار عاودت التراجع بشكل كبير.

ووفقًا لتقارير البورصة العالمية وتقارير شعبة المشغولات الذهبية، تراجعت أسعار الذهب بشكل كبير مطلع الأسبوع الجاري حتى تعاملات اليوم، وقُدرت قيمة الانخفاضات بنحو 40 جنيهًا.

أسعار الذهب محليًا ترتبط بالأسعار العالمية

وأشار الدكتور أحمد المعطي، الخبير في أسواق المال والاقتصاد، إلى أن أسعار الذهب محليًا ترتبط بالأسعار العالمية للذهب في البورصات، حيث أن انخفاض السعر العالمي للذهب يؤثر بشكل كبير على السعر المحلي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الأسعار العالمية في الوقت الحالي تشهد انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، وهو ما ترتب عليه في الوقت الحالي انخفاض السعر المحلي عقب القرارات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها مؤخرا بشأن السياسات النقدية.

انخفاض السعر العالمي للذهب

وتم تداول أسعار الذهب في البورصات العالمية عند 1650 دولارًا للأوقية اليوم الأربعاء، خاصة مع تعثر عائد الدولار والخزانة قبل قرار رئيسي بشأن السياسة الفيدرالية الأمريكية، بينما من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى مساء اليوم، وستركز الأسواق على توجهاته المستقبلية وسط التكهنات الأخيرة بأنه قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة قريبًا.

وبالنسبة للأسعار المحلية فسجل عيار 21 مبلغ 1210 جنيهات للجرام، كما سجل عيار 24 مبلغ 1,383 جنيهًا للجرام، أما عيار 18 فسجل 1,037 جنيهًا للجرام، وعيار 14 بـ 807 جنيهات.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.