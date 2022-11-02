مناقشة «ضبط الأسواق» في جلسة «تنسيقية شباب الأحزاب» مع أهالي سمنود

عقد النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول الحوار الوطني، بحضور عدد من القيادات المحلية والتنفيذية والسياسية والأهالي بمدينة سمنود بمحافظة الغربية، وذلك في إطار الجلسات الحوارية التي تنظمها التنسيقية لشرح محاور الحوار الوطني والقضايا التي يتناولها، حرصاً من التنسيقية على الاستماع إلى وجهات نظر المواطنين والتعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم ومطالبهم.

كلمة نائب التنسيقية

وأكد النائب أحمد القناوي، خلال اللقاء، أنَّ التنسيقية تعقد جلسات استماع وندوات نقاشية وصالونات سياسية في كل ربوع مصر، رغبة في نقل نبض الشارع بآماله وطموحاته وشكاواه وتحدياته للجان الحوار الوطني في محاوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واستمع نائب التنسيقية إلى الحضور لطرح ومناقشة القضايا التي تهم الشارع السمنودي، ومن أبرز القضايا التي أثاروها خلال اللقاء، الأسعار والرقابة على الأسواق وضعف الخدمات وعدم رصف بعض الطرق والشوارع وأزمة التوك توك وتكدس المدارس وضعف الخدمات الصحية، وغيرها من الموضوعات.

ووعد النائب أحمد القناوي أهالي سمنود، بالعمل على حل بعض القضايا المحلية التي طرحها الحضور.

التنسيقية تطلق سلسلة جلسات مع المواطنين

يُذكر أنَّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكل محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من جميع الاتجاهات.