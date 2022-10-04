القبض على خُط سمنود: متهم في 11 قضية ومحكوم عليه بالإعدام

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة هارب من أحكام بالغربية، وبحوزته أسلحة نارية ومواد مخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، قيام عنصر إجرامي شديد الخطورة، مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود، سبق اتهامه في 11 قضية «مخدرات، سلاح ناري، سرقة بالإكراه، خطف»، ومحكوم عليه بالإعدام في جنايتي خطف واتجار مخدرات، واتخاذه منزلا بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة زفتي بالغربية، وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

ضبط أسلحة نارية

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية جرى استهدافه وأمكن ضبط هارب من إعدام وبحوزته بندقية آلية وطبنجة و2 خزينة وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و5 كيلوجرامات لمخدر الهيروين وكمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده، وأضاف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاحين الناريين لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة.