السيسي: وحدة الصف العربي خطوة أساسية لتأسيس علاقات جوار إقليمي مستقيمة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ ضمان قوة ووحدة الصف العربي هي خطوة أساسية لتأسيس علاقات جوار إقليمي مستقيمة تستند إلى مبادئ غير قابلة للمساومة، وملزمة للجميع، وهي احترام استقلال وسيادة وعروبة دولنا، وتحقيق المنفعة المتبادلة وحسن الجوار والامتناع الكامل على التدخل في الشئون العربية.

مصر تظل طامحة وراغبة في تحقيق شراكة فعلية بين دولنا

وأضاف السيسي، خلال كلمته في القمة العربية المنعقدة بالجزائر، أنَّ مصر تظل طامحة وراغبة في تحقيق شراكة فعلية فيما بين دولنا على أرضية ما يجمعنا من تاريخ مشترك والتطلع لمستقبل أكثر ازدهارًا يتشكل من خلال اطلاع كل دولة على النطاق الوطني في سياق أوسع من العمل الجماعي على تعزيز قدراتنا العربية سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.

تكامل القدرات المتباينة ينشئ منظومة صلبة قادرة على مواجهة التحديات

ولفت رئيس الجمهورية، إلى أنَّ تكامل القدرات المتباينة إنما ينشأ منظومة صلبة قادرة على مواجهة التحديات المشتركة والأزمات الدولية المستجدة، بما في ذلك أزمتي الطاقة والغذاء، وستوفر الحماية الرئيسية لنا كلنا جميعا من الاستقطاب الدولي الآخذ في التصاعد بالفترة الأخيرة، الذي بات له تبعات سلبية على التناول الدولي لأزمات منطقتنا العربية وأعاد للأذهان حقبة تاريخية عانى فيها العالم بأسره.