أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 في الأسواق المحلية

شهدت أسعار الحديد والأسمنت تحرك اليوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر، حيث سجل سعر طن الحديد الاستثماري 18486 جنيها، فيما وصل سعر طن حديد عز 18887 جنيها، أما سعر طن الأسمنت الرمادي فوصل لـ 1536 جنيها للطن، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ونعرض فيما يلي، أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق المحلية، وفق نشرة الأسعار اليومية التي تصدرها شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

سعر طن الحديد اليوم

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن»، إنّ سعر طن الحديد تحرك مع الإعلان عن أسعار شهر نوفمبر، حيث تراوح سعر طن الحديد «أطوال ولفائف» اليوم ما بين 19 ألفا و550 جنيها و19 ألفا و650 لأف جنيه ويشمل قيمة الضريبة المضافة، ولكنه سعر تسليم المصنع بدون تكلفة النقل والعمال.

حديد بشاي 19600 جنيها.

حديد عز 19650 جنيها للطن.

حديد المصريين 19550 جنيها.

حديد السويس 19550 جنيها.

سعر طن الأسمنت اليوم

وكان تحرك سعر طن الأسمنت اليوم طفيف، وفق «الزيني» ليأتي سعر تسليم أرض المصنع، في السوق المحلي اليوم، وفقا لما يلي:

جاء سعر طن أسمنت السويدي اليوم بـ 1590 جنيها.

بينما أسمنت وادي النيل لـ1510 جنيهات.

سجل سعر أسمنت حلوان 1555 جنيها.

وصل سعر طن الأسمنت في الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري» 1485 جنيها.

أسمنت سيناء بسهر 1495 جنيها للطن الواحد

بلغ سعر أسمنت «السهم» 1475 جنيهات.

سجل سعر «أسمنت النصر» نحو 1520 جنيها للطن.

وصل سعر طن أسمنت قنا «المسلة» لنحو 1485 جنيها.

بلغ سعر لافارج للأسمنت «المخصوص» 1540 جنيها.

سجل سعر العربية للأسمنت «المسلح» 1570 جنيها.