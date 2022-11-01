المصانع تعلن منتجات نوفمبر.. القائمة الكاملة لأسعار الحديد

أعلنت مصانع حديد التسليح المحلية اليوم، أسعار بيع منتجاتها لشهر نوفمبر الجاري، وهو الأول من جانب المصانع منذ مرونة سعر الصرف الخميس الماضي.

أعلنت مجموعة عز عبر رسالة نصية لعملائها، أسعار البيع مع بدء شهر نوفمبر، مسجلة 19650 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، وسجلت أسعار منتجات السويس للصلب وفقًا لما أعلنته الشركة لعملائها 19550 جنيهًا، وسجلت منتجات بشاي للصلب 19600 جنيهًا للطن.

كما أعلنت شركة الجيوشي، أسعارها لشهر نوفمبر 19200 جنيهًا، وسجل حديد المصريين سعر 19550 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، وأعلنت شركة حديد الجارحي، تسليم منتجاتها بأرض المصنع بسعر 19400 جنيهًا للطن، فيما سجل سعر حديد المراكبي 19550 جنيه للطن شامل ضرائب القيمة المضافة للأطوال واللفائف.

توقعات بهبوط الأسعار

وتوقع المهندس إسلام الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الجيوشي للصلب، اتجاه الأسعار للهبوط في غضون الأسبوعين المقبلين، في ظل ثبات أسعار المواد الخام بالأسواق العالمية على مدار الفترة الأخيرة، وتحديدًا خام البيليت واتجاه مؤشر الأسعار نحو الهبوط.

وشهدت أسعار مدخلات الإنتاج لصناعة الصلب وعلى رأسها خام الحديد والخردة، استقرارا خلال الأسابيع الماضية على المستوى العالمى.