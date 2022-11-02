جرعة هيروين تنهي حياة شابة ثلاثينية في الوراق بالجيزة

لقت فتاة تبلغ من العمر 32 عامًا مصرعها نتيجة تناولة جرعة زائدة من مخدر الهيروين، وانتقل رجال الشرطة الى مكان الواقعة وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة فكانت بدايتها ورورد إخطار الى اللواء علاء فتحى نائب مدير مباحث الجيزة من قسم شرطة الوراق من خادمة تبلغ من العمر 56 عامًا تفيد وفاة كريمتها 32 سنة عقب نقلها الى مستشفى الدمرداش على إثر تعاطيها جرعة زائدة من مخدر الهيروين، وأضافت انها معتادة ترك المسكن.

وبإنتقال رجال الشرطة الى المكان برئاسة العميد هانى شعراوى رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية ووجود آثار حقن باليدين والقدم اليمني والرقية، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتوفية معتاده ترك المسكن والمبيت بالشوارع وانها من مدمني مادة الهيروين المخدرة، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى منطقة الطالبية، واقعة آخري حيث تم العثور على أحد الأشخاص فى حالة إعياء داخل إحدى دورات المياة بالمسجد وبجواره تم العثور على سرنجة مدممه بها آثار لمسحوق الهيرون المخدر، و تم إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما ورد إخطار الى العميد على عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب من المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية من غرفة عمليات النجدة بوجود شخص فـي حالة إعياء داخل إحدى دورات المياة داخل إحدى المساجد، وعقب الإنتقال و الفحص تبين وجود شخص في حالة إعياء داخل إحدى دورات المياة وعثر بجوارة على سرنجة بها آثار لمسحوق الهيرون المخدر.

كما عثر معه على بطاقة رقم قومي وتبين أنه يبلغ من العمر 39 سنة، عاطل وتم التقابل مع المبلغ 38 سنة قرر انه وعقب إنتهاء صلاة العشاء وقيامه بغلق المسجد تبين له تواجد ذلك الشخص في حالة اعیاء داخل أحد كبائن دورات المياة بالمسجد.

وامكن التوصل لشاهد واقعة 39 سنة عامل بمصنع ملابس ومقيم شارع الحرية الكونيسة ايد ما جاء بالفحص، كما تم إخطار الإسعاف ونقل المصاب لمستشفى أم المصريين العام، كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.