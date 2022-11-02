السيسي: العرب بحاجة إلى مزيد من العمل الجماعي لمواجهة الأزمات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ العرب ما زالوا بحاجة إلى مزيد من العمل الجماعي حتى في التعامل مع الأزمات الجديدة التي جاءت لاحقة للقضية الفلسطينية، في ليبيا وسوريا واليمن والعراق والسودان.

القمة العربية في الجزائر

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة العربية الـ31 المنعقدة في الجزائر، أنّ اختفاء العمل العربي، من شأنه أن يبقي أمن وسلم الشعوب الشقيقة في تلك الدول مهددة بتجدد ويلات تلك الأزمات، لتظل ثغرات في المنظومة العربية، تؤثر علينا جميعا.

تسوية الأزمة الليبية

وتابع الرئيس، أنّه من الملائم أن أشارككم هنا رغبتنا في دعمكم في مساعينا الحالية بليبيا الشقيقة، للتوصل في أسرع وقت إلى تسوية سياسية بقيادة ملكية ليبية خالصة، دون إملاءات خارجية، وحتى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالتزامن مع احترام مؤسسات الدولة وصلاحياتها بمقتضى الاتفاقيات المبرمة، وتنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بمدى زمني محدد، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة الليبية وحل الميليشيات، بما يحول دون تجدد المواجهات العسكرية.

وتطرّق الرئيس، إلى معضلة الأمن المائي التي تؤثر على عدد من الدول العربية، وتنذّر بعواقب وخيمة حال تجاهلها، مجددا التأكيد على أهمية الاستمرار في حثّ إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية وحسن النوايا اللازمين للتوصل باتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي، تنفيذا للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، والأخذ بالحلول الكثيرة التي طرحت في المفاوضات، والتي تصون حياة الشعبين المصري والسوداني، وتضمن مصالح الشعب الإثيوبي.

وأكد الرئيس السيسي، أنّ تحدي الأمن المائي، ليس منفصلا عن تحديات أخرى تواجهها المنطقة وفي مقدمتها تغير المناخ، الذي أصبح واقعا مفروضا على العالم.