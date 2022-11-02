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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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الرئيس الفلسطيني: تنقية الأجواء العربية أمر مهم لمواجهة التحديات المشتركة

كتب:

هاجر عمر
01:42 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2022
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وجّه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن، التحية والتقدير للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وللشعب الجزائري، على استضافة القمة العربية على أرض الجزائر الآبيّة، بلد المليون والنصف مليون شهيد، في يوم يوافق ذكرى اندلاع ثورة التحرير الجزائرية.

القمة العربية في الجزائر

وأضاف الرئيس الفلسطيني، خلال كلمته في القمة العربية الـ31 المنعقدة في الجزائر، أنّ القمة العربية تستهدف تعزيز التضامن العربي والعمل المشترك، في ظل الظروف الخطيرة التي يمر بها العالم، وهو الأمر الذي يظهر أهمية التنسيق والتعاون المشترك وتنقية الأجواء العربية لمواجهة جميع التحديات التي تواجه الأمة العربية مجتمعة.

وأكد الرئيس الفلسطيني، أنّ الجزائر لها مكانة خاصة في قلوب الشعب الفلسطيني والأمة العربية، حيث أعلن الشعب الفلسطيني على أرضها قيام دولته في العام 1988، وفي رحابها قبل أسابيع عُقد مؤتمر للم الشمل، لتحقيق المصالحة الفلسطينية، سعيًا لتوحيد الصف الفلسطيني، مشددا علةى حرص فلسطين على إنجاح المبادرة الجزائرية.

 

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