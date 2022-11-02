مصدر بالبترول: نعمل على إنتاج مواد تدخل في صناعة الرقائق الإلكترونية

قال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن الدولة تعمل في الوقت الحالي على زيادة إنتاجها للبتروكيماويات وزيادة القيمة المضافة من العديد من المواد الأولية التي كان يتم تصديرها بأثمان قليلة للاستفادة من صناعاتها وتصديرها بأسعار مرتفعة الثمن.

زيادة صادرات السلع عالية القيمة

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الدولة تسعى في الوقت الحالي لزيادة صادراتها عالية القيمة من خلال تعظيم القيمة المضافة للعديد من المواد وبينها البتروكيماويات، موضحا أنه في السابق كان يتم تصدير بعض المواد الخام بمبلغ 3 دولار و4 دولارات ولكن التصنيع يخلق لها قيمة مضافة ليصل سعرها إلى 200 دولار، وهو ما يمثل دخل أجنبي جيد للدولة.

وقال المصدر، إن من ضمن المواد التي يتم العمل على تصنيعها الآن من خلال تجهيزات المجمعات الخاصة بالتصنيع هي إنتاج مادة السيليكون المعدني، والذي تم بدء العمل عليه.

تصنيع مادة السليكون المعدني

وأوضح أن مادة السليكون المعدني تدخل في العديد من الصناعات المهمة التي تحتاجها العديد من الدول، حث تعد إحدى المواد التي تدخل في صناعة الرقائق الإلكترونية والألواح الشمسية، والخلايا الشمسية وتوفر للدولة الكثير من الأموال، كما تساهم بشكل كبير في توطين هذه الصناعة في مصر.

وتتخذ وزارة البترول والثروة المعدنية خطة متكاملة ينفذها قطاع البترول لزيادة قدراته لصناعة البتروكيماويات المصرية، وذلك حتى تمضي في تحقيق أهدافها من خلال مجموعة من المشروعات الجديدة الطموحة التي تمثل فرصا جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية وفي مقدمتها مجمع البحر الاحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات البتروكيماويات بالظهير الصناعي للعلمين الجديدة.