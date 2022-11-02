توصيات مؤتمر التحالف والنقابات: رسالة دعم للرئيس وتعديلات تشريعية

أعلن سيد خليفة نقيب الزراعيين توصيات مؤتمر النقابات المهنية والتحالف الوطني للعمل الأهلي والحوار الوطني، الذي انعقد اليوم الأربعاء، وأتى في مقدمتها تأكيد المشاركين على الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والرئيس السيسي بقناعة تامة والرفض التام والمطلق لكل دعوات أهل الشر التي تهدف النيل من استقرار مصر وأمنها وسلامتها.

توصيات مؤتمر التحالف والنقابات

وأضاف سيد خليفة أن التوصية الثانية تتمثل في التعهد بمواصلة معركة الفكر المستنير ضد الإرهاب والتطرف وإبراز الصورة الحقيقية لإنجازات الدولة الراسخة المتحققة على أرض الوطن بالتعاون مع مؤسسات الدولة.

وتابع أن المؤتمر يقف مع أجهزة الدولة في معركة البناء والتنمية ودعم الجمهورية الجديدة القائمة على العدل والمساواة في إطار من الحفاظ على حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية ودعم الحريات والتمسك بحرية التعبير لكافة التيارات الوطنية.

أوصى المؤتمر ضرورة الاستعانة بالخبرات بكل النقابات المهنية بمصر وتصميمها كافة الحوارات الوطنية بالمحافظات واللجان الاستشارية بالمحافظات والهيئات واعتبار النقابات بيت خبرة لكل الوزارات بالحكومة.

تعديل قوانين النقابات المهنية بشكل عام

شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات جادة وسريعة نحو تعديل قوانين النقابات المهنية بشكل عام وقانون الزراعيين والمعلمين والاجتماعيين لمسايرة التطور التشريعي والسياسي الذي يشهده العالم في الفترة الهامة.

يوصى المؤتمر بوضع آلية عادلة ونظام أكثر توازنا للأجور والمرتبات للمهنيين وختاما فإن تحديث العمل الأهلى والمدنى يجب أن يسير بالتوازي مع التنمية الشاملة لتحديث الدولة بقيادة الرئيس.