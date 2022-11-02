حوار مجتمعي لـ«حياة كريمة» بالإسماعيلية اليوم على هامش الحوار الوطني

تعقد مؤسسة حياة كريمة في الإسماعيلية اليوم الأربعاء أولى جلسات الحوار المجتمعي في قصر ثقافة الإسماعيلية؛ لمناقشة مشاكل المدينة والاستماع إلى آراء الأهالي والطلاب والشباب في جامعة قناة السويس على هامش الحوار الوطني.

ومن المقرر أن تشمل الجلسة فتح نقاش مفتوح مع المواطنين والأهالي وطلاب جامعة قناة السويس وشباب الباحثين في الجامعة والمتطوعين في جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمبادرات المختلفة علي هامش الحوار الوطني.

عرض مشاكل المدينة

وتهدف مؤسسة حياة كريمة لبدء جلسات الحوار المجتمعي التي تعقد علي هامش الحوار الوطني لنقل مشاكل المحافظة وآليات حلولها إلى القيادة السياسية.

ووجهت المؤسسة دعوة مفتوحة إلى أهالي الإسماعيلية لحضور اللقاء في تمام الواحدة ظهراً بقصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور عدد من الشخصيات السياسية وأعضاء مجلسي الشيوخ والشوري.

التنسيقية تبدأ جلسات الحوار في الإسماعيلية

وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أولى جلسات الحوار المجتمعي السبت الماضي بقصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور عدد من القيادات السياسية وأعضاء الأحزاب والمبادرات.

وحضر الجلسة من أعضاء مجلس الشيوخ النائب أكمل نجاتي والنائبة نهي زكي والنائب محمد السباعي والنائب أحمد القناوي، ودار النقاش حول قوانين المحليات والإيجار القديم، وكيفية ايجاد فرص عمل للشباب ومشاكل المزارعين.